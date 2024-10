Nico Gonzalez, jogador do FC Porto, em declarações à Sport TV, depois do empate com o Manchester United (3-3), no Estádio do Dragão, em jogo da segunda ronda da Liga Europa:

- Acho que o jogo esteve muito equilibrado, eles começaram bem, marcaram dois golos cedo, nós não entrámos muito bem, mas conseguimos recuperar, a nossa reação foi excelente. No final, o último canto deitou tudo a perder, mas o trabalho de todos foi muito bom.

Faltou alguma coisa esta noite?

- Não sei se faltou alguma coisa. Faltou talvez ser melhor no início. Na reta final, mesmo com um homem a menos, eles meteram muita gente poderosa nos lances aéreos e acabaram por chegar ao golo.

O FC Porto ainda não venceu, como vai ser o resto da qualificação?

- Temos dois jogos nesta liga, ainda não ganhámos, mas faltam seis jogos e estamos aí, dependemos de nós próprios. Este jogo, apesar de tudo, deu-nos confiança, porque o Manchester, apesar de tudo, é um dos favoritos. Sabemos o nível que temos, sabemos que podemos ganhar a qualquer equipa da Liga Europa. Estamos tranquilos e tenho a certeza que vamos ganhar.