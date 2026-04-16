O FC Porto tem esta quinta-feira a oportunidade de voltar a qualificar-se para uma meia-final de uma competição europeia, quinze anos depois da última vez, mas, para isso, terá que fazer algo inédito, vencer em Inglaterra, neste caso, o Nottingham Forest de Vítor Pereira. Ao terceiro round com a equipa do City Ground, depois de uma derrota e de um empate, a equipa de Francesco Farioli terá mesmo de vencer, nem que seja nos penáltis.

Farioli: «Estamos a trabalhar a um nível que nos permite ter ambição»

Uma oportunidade de ouro para o clube ficar mais perto de uma final europeia, mas o treinador não deverá abdicar da rotação que tem aplicado nesta competição e, assim, poderemos contar com uma nova revolução no onze, com os regressos às primeiras opções de nomes como Pablo Rosário, Thiago Silva, Seko Fofana e Terem Moffi. A prioridade de Farioli continua a ser a Liga e no domingo a equipa do Dragão recebe o Tondela e, logo a seguir, recebe também o Sporting para a segunda mão da meia-final da Taça de Portugal.

A maior dúvida será na defesa do flanco direito. Sem Martim Fernandes, o treinador italiano poderá entregar o lugar a Pablo Rosário, que já fez a posição, ou, em alternativa, manter Alberto Costa no onze inicial. No ataque, Moffi poderá ter mais uma oportunidade, mas Deniz Gül também poderá repetir a titularidade do Estoril.

Vítor Pereira: «FC Porto? Gestão mantém-se, mas não desistimos da Liga Europa»

Do outro lado não será muito diferente em termos de gestão. O Nottingham Forest continua a lutar pela continuidade na Premier League e Vítor Pereira também vai gerir a sua equipa, já a pensar na receção ao Burnley, também marcada para domingo.

O médio Elliot Anderson, como referiu Vítor Pereira na antevisão do jogo, está em dúvida para o jogo desta noite, depois de ter falhado o último treino por motivos pessoais.

Como já referimos, será a terceira vez que os dois emblemas se cruzam esta temporada, uma vez que, antes do empate no Dragão (1-1), o Nottingham Forest já tinha vencido o FC Porto (2-0), ainda na fase liga, com dois penáltis convertidos com sucesso que ditaram a primeira derrota de Farioli esta temporada.

Confira as equipas prováveis na galeria associada