Nuno Tavares juntou-se ao treinador da Lazio, Marco Baroni, na conferência de antevisão ao encontro com o FC Porto e deixou elogios à formação azul e branca.

Para o lateral português, jogar contra equipas «que não lutam pela Liga Europa» é mais difícil do que os clubes mais fortes, tendo em conta a forma como ambos se apresentam em campo. Além disso, abordou as comparações que têm sido feitas com David Alaba e garantiu que o austríaco é um jogador «muito completo».

«Este não vai ser um jogo defensivo. Somos uma equipa compacta e temos confiança nas nossas capacidades. Acho que é difícil jogar contra equipas que não lutam pela competição, já que tendem a fechar os espaços. O importante é mantermos os pés bem assentes na terra e continuarmos humildes. Quanto ao FC Porto, sinto que colocam sempre o coração e a alma em cada jogo», garantiu.

«É um gosto ver o João Cancelo jogar, mas acho que o Alaba é um jogador mais completo, por isso sinto que sou mais parecido com ele. Defende tão bem como ataca. Claro que ouvi as declarações do presidente e sinto que me querem aqui», acrescentou.

O jogo entre Lazio e FC Porto está marcado para esta quinta-feira, às 20h, sendo que a arbitragem está a cargo do búlgaro Georgi Kabakov.