Farioli tinha prometido e cumpriu. Antes do duelo desta quinta-feira frente ao Utrecht, o técnico dos dragões fez questão de oferecer uma garrafa de vinho ao congénere neerlandês.

Segundo Farioli, o vinho era visto como um trunfo para «ajudar a vencer» o duelo da quarta jornada da Liga Europa.

O momento foi partilhado pelo FC Porto nas redes sociais com os dois treinadores a cumprimentarem-se entre sorrisos.

De recordar, o FC Porto joga esta quinta-feira frente ao Utrecht, na quarta jornada da fase de liga da Liga Europa. Os azuis e brancos têm seis pontos e estão no 15.º lugar, já o Utrecht segue na cauda da classificação, sem qualquer ponto somado.