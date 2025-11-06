O prometido é devido: Farioli leva vinho para o treinador do Utrecht
Treinador do FC Porto proporcionou momento especial com Ron Jans antes do jogo desta quinta-feira
Treinador do FC Porto proporcionou momento especial com Ron Jans antes do jogo desta quinta-feira
Farioli tinha prometido e cumpriu. Antes do duelo desta quinta-feira frente ao Utrecht, o técnico dos dragões fez questão de oferecer uma garrafa de vinho ao congénere neerlandês.
Segundo Farioli, o vinho era visto como um trunfo para «ajudar a vencer» o duelo da quarta jornada da Liga Europa.
O momento foi partilhado pelo FC Porto nas redes sociais com os dois treinadores a cumprimentarem-se entre sorrisos.
De recordar, o FC Porto joga esta quinta-feira frente ao Utrecht, na quarta jornada da fase de liga da Liga Europa. Os azuis e brancos têm seis pontos e estão no 15.º lugar, já o Utrecht segue na cauda da classificação, sem qualquer ponto somado.
Mister Farioli 🤝 Ron Jans— FC Porto (@FCPorto) November 6, 2025
Troca de lembranças antes do arranque da noite europeia ⭐#FCUFCP #UEL pic.twitter.com/W5MgNMVmOD