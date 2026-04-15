Thiago Silva foi o jogador escolhido pelo FC Porto para fazer a antevisão do jogo frente ao Nottingham Forest, desta quinta-feira, a contar para a segunda mão dos quartos de final da Liga Europa. O experiente central mostrou-se muito confiante no trabalho realizado pelos dragões nas últimas semanas.

Segredo da vitória está no trabalho

«Eu acredito que não há nada mais importante do que aquilo que temos vindo a fazer. Acho que é importante sublinhar isso, porque o que nos trouxe até este momento importante da temporada foi o nosso trabalho: uma abordagem agressiva na marcação, e, quando temos a bola, saber jogar com alegria e qualidade. O objetivo é continuar a fazê-lo da melhor forma possível. Aqui é um campo diferente, um campo difícil, mas o futebol faz-se nestes momentos. Nestes momentos em que é preciso render e estar ao nível elevado que esta competição exige. E penso que a época que temos vindo a realizar nos dá essa segurança para estarmos confiantes e chegarmos aqui capazes de fazer um grande jogo.»

«Espero que possamos estar num grande dia, porque, como já disse anteriormente, para vencer equipas da Premier League em casa delas, é preciso estar a 100 por cento. Se estivermos a 99 por cento, já não chega. Temos essa consciência, também por causa do treinador que sabemos que temos.»

Ambiente em Inglaterra

«Não, acho que isso não interfere, porque sabemos que a pressão dos adeptos adversários é forte e que o ambiente é realmente diferente. Posso dizer que 90 a 95 por cento dos adeptos ingleses são bastante calorosos nesse sentido, e nós temos de nos focar naquilo que temos de fazer. Estar tranquilos, desfrutar do momento e aproveitar a oportunidade que temos. Se chegámos até este momento, foi graças ao nosso trabalho, e só o nosso trabalho fará com que avancemos, se assim o merecermos.»