Pedro Rodríguez, jogador espanhol da Lazio, em declarações à SIC Notícias, depois da vitória do FC Porto sobre a Lazio (2-1), no Estádio do Dragão, em jogo da primeira mão dos 16 avos de final da Liga Europa:

- É verdade que começamos muito fortes no primeiro tempo, conseguimos um golo, rodámos a bola rápido, de um lado ao outro, criámos oportunidades de golo e estávamos confortáveis no campo. A verdade é que o FC Porto jogou muito bem na segunda parte, conseguiu os dois golos e depois custou-nos voltar a entrar no jogo. Mas acho que fizemos um bom jogo, a eliminatória está em aberto.

[FC Porto diferente na segunda parte?]

- O FC Porto na segunda parte fez correr mais a bola e depois dos dois golos ficou mais tranquilo. Nós tivemos mais dificuldades em encontrar a bola, mas estamos contentes porque jogamos com personalidade, com carácter e podemos ter um grande jogo na segunda mão.

[Sem Ciro Imobille é mais difícil?]

- Sim, é um jogador importantíssimo para nós. Foi uma pena não ter podido jogar hoje porque estava doente, mas de certeza que vai estar muito forte para a segunda mão para ajudar a equipa.