Declarações do treinador do Estugarda, Sebastian Hoeness, na sala de imprensa do Estádio do Dragão, após a derrota por 2-0 ante o FC Porto, que elimina os alemães da Liga Europa, nos oitavos de final:

«Parabéns ao Francesco [Farioli] e à sua equipa por passar à fase seguinte. Houve dois jogos, uma equipa foi mais eficiente do que a outra. Não diria que as oportunidades justificassem este resultado, penso que a minha equipa também teve uma boa prestação. Criámos muitas oportunidades.»

«Depois, se calhar, não fizemos tanta pressão no primeiro jogo como hoje, mas hoje penso que tivemos 15 minutos de grande pressão. Acabou por não ser o resultado que nos servia. Continuámos a acreditar, mas aos 21 minutos o FC Porto fez golo. Tivemos muitas situações, conseguimos pressionar o FC Porto e penso que o guarda-redes do FC Porto teve um dos melhores jogos da sua carreira. Ajudou muito a equipa a conseguir o resultado.»

«Na segunda parte, o Froholdt, com o pé mais fraco, marcou um grande golo. Saímos daqui de cabeça erguida, tivemos jogos muito bons. O FC Porto foi uma equipa espantosa, com espírito de entreajuda. Os meus parabéns a Farioli e ao FC Porto. Houve alguém que foi o melhor em campo e foi o guarda-redes.»

«Houve uma adaptação, mais algum risco neste jogo. Penso que, depois do resultado da primeira mão, precisávamos de jogar com coragem. Conseguimos controlar o FC Porto e o jogo de posse em várias fases, mas há sempre o risco e não vamos ganhar todas as bolas. Mas a ideia foi positiva, os jogadores executaram de forma excelente, o primeiro golo foi chato, devíamos ter defendido melhor, mas isto é o futebol internacional.»