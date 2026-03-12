Pepê, avançado do FC Porto, em declarações na flash interview da Sport TV após o triunfo frente ao Estugarda (2-1) a contar para a primeira mão dos «oitavos» da Liga Europa.

Poucas equipas vencem em Estugarda

«Sabíamos que ia ser um jogo difícil. Poucas equipas venceram cá em casa deles. Iria ser um jogo de muita força e duelos. Tínhamos de estar prontos para isso. Trabalhamos muito para construirmos um grande resultado e foi isso que aconteceu.»

Aprenderam com os erros do clássico

«Cometemos alguns erros no clássico e não podíamos voltar a cometê-los aqui. Numa fase a eliminar todos os lances soa muito importantes. Tínhamos de aprender rápido e foi isso que fizemos. Aprendemos com os erros que cometemos.»

Nada está decidido

«Conseguimos um resultado muito positivo, mas não quer dizer nada. Mostramos que temos uma qualidade absurda e jogadores de alto nível. Mas temos de continuara ter os pés no chão porque sabemos que não está nada definido. No Dragão temos e ter a mesma mentalidade.»