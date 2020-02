Declarações do futebolista do FC Porto, Pepe, à SportTV, após a derrota por 3-1 ante o Bayer Leverkusen, no Estádio do Dragão, que ditou a eliminação dos portistas nos 16 avos de final da Liga Europa:

«Quando sofremos o primeiro golo, tornou-se muito difícil. Foi num momento em que estávamos bem no jogo. A equipa tentou sempre reagir esse golo, a procurar a baliza adversária. Infelizmente não conseguimos marcar mais golos. Sabíamos que um ponto forte do Bayer era o contra-ataque, as transições. Mas fica o trabalho, a entrega dos companheiros, que foi bastante positiva.»

«O FC Porto não é uma equipa que jogue atrás, vai sempre em busca de atacar. Com a mudança, o treinador tentou projetar os laterais para tentar desequilibrar e pressionar. Verdade é que eles são fortes nas transições, sofremos se calhar um bocadinho, mas a equipa lutou bastante. Eles foram bastante eficazes.»

«Gostaríamos de ir o mais longe possível. Trabalhamos para isso diariamente, para estar nas grandes finais, nos grandes palcos. Temos de levantar a cabeça, pensar no campeonato. Temos uma deslocação complicada aos Açores. Temos de voltar a ser o que somos para conseguir um resultado positivo.»