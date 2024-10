Eustaquio, jogador do FC Porto, em declarações na flash interview à Sport TV 5, após o empate (3-3) entre FC Porto e Manchester United, no Estádio do Dragão, a contar para a segunda jornada da Liga Europa:

«[A frustração é enorme?] Sabíamos que tínhamos de entrar fortes, sofremos dois golos, mas fomos fiéis às nossas ideias. É muito difícil estar a perder 2-0 contra uma equipa como o Manchester United, mas fomos fiéis às nossas ideias. Fomos atrás do nosso resultado, nunca senti que estivéssemos mal no jogo. Conseguimos controlar muito bem o ataque do Manchester United, ao intervalo sabíamos que tínhamos de entrar fortes na segunda parte. Adiantámo-nos, recuámos linhas, sem deixar de ser ambiciosos, porque em transição quase fazíamos o 4-2. Depois, numa bola parada, que sabíamos que era um dos pontos fortes do Manchester United, acabamos por sofrer. É um sentimento de frustração.»

«[Queriam evitar que tivessem cantos] Com o caudal ofensivo que o United estava a ter, podíamos deixar que houvesse cantos, mas com um homem a mais tínhamos de controlar as marcações e na fase final estávamos cansados. Mas estou orgulhoso da equipa, deixámos uma boa imagem contra uma equipa forte e vamos atrás até passar a fase de liga.»

«[Este era um dos jogos mais difíceis e o FC Porto tem apenas um ponto. Mas tiram daqui notas positivas?] Queríamos limpar a imagem que deixámos na Noruega, acabámos por consegui-lo. Não estamos felizes com o resultado, mas deixa boas sensações para o futuro. Estou extremamente confiante de que vamos passar.»