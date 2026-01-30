Poucas horas após o jogo entre FC Porto e Rangers, o emblema escocês veio a público denunciar «problemas» com adeptos e staff do clube, tanto dentro como fora do Estádio do Dragão.

Através de uma curta nota, o clube refere que quem viajou para Portugal com o objetivo de apoiar o Rangers não deveria «passar por isto» e diz estar agora a reunir reclamações e outros comentários para discutir o sucedido.

Recorde-se que, dentro de campo, o FC Porto levou a melhor sobre o Rangers, por 3-1, com golos de Rodrigo Mora e Francisco Moura, assim como um autogolo de Emmanuel Fernández.