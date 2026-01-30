Rangers denuncia problemas com adeptos e staff no Estádio do Dragão
Escoceses mostram-se «frustrados» pelo tratamento dado aos seus adeptos na deslocação ao reduto do FC Porto
Poucas horas após o jogo entre FC Porto e Rangers, o emblema escocês veio a público denunciar «problemas» com adeptos e staff do clube, tanto dentro como fora do Estádio do Dragão.
Através de uma curta nota, o clube refere que quem viajou para Portugal com o objetivo de apoiar o Rangers não deveria «passar por isto» e diz estar agora a reunir reclamações e outros comentários para discutir o sucedido.
Recorde-se que, dentro de campo, o FC Porto levou a melhor sobre o Rangers, por 3-1, com golos de Rodrigo Mora e Francisco Moura, assim como um autogolo de Emmanuel Fernández.
Club Statement - Following tonight’s match in Porto, we’ve received multiple reports from supporters and staff about issues in and around the stadium.— Rangers Football Club (@RangersFC) January 30, 2026
That’s not what anyone who travelled to support Rangers should have had to deal with, and we share the concern, anger and… pic.twitter.com/oYNjG9op1B