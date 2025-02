Claudio Ranieri, treinador do Roma, em declarações na sala de imprensa do Estádio do Dragão, após o empate (1-1) na primeira mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa:

«Foi demasiado. Fizemos um milagre. Quando um árbitro, em 22 jogos na Europa, a equipa visitante só consegue empatar nove vezes e o adversário ganhar os restantes jogos acho que não é normal. Pedi para fazermos uma alteração depois do canto, mas não foi possível. O que posso dizer? Houve oito cartões amarelos. Certamente merecemos alguns porque fomos ingénuos.»

«[A Roma dominou a primeira parte, o que aconteceu na segunda?] O que posso dizer? Queríamos fazer uma alteração, mas não tivemos autorização. Mas não me quero vitimizar.»

«[Paredes vai jogar no próximo jogo, uma vez que hoje foi suplente?] Sim, vai jogar contra o Parma porque o Cristante está impedido de jogar.»

«[Tem uma ideia acerca da lesão do Dybala?] Não, está com dores. Teve um golpe no osso, mas espero que não seja grave. Só amanhã vou decidir sobre a sua utilização domingo.»