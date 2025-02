No vocabulário italiano, a palavra «sinistra» tem como significado «esquerdo». O mundo que separa esta definição da que surge no dicionário português estreitou-se de tal modo em Roma, às custas da canhota de Dybala, que saímos do jogo sem conseguir apontar qual delas terá maior peso simbólico.

O génio do astro argentino atirou o FC Porto para fora da Liga Europa, num jogo que chegou a parecer bem encaminhado para os dragões, mas que desabou entre o final da primeira parte e o início da segunda, quando Stephen Eustáquio foi expulso por responder a uma provocação de Paredes.

Depois da revolução em Faro, para a Liga portuguesa, onde os serviços mínimos bastaram para vencer, Martín Anselmi devolveu ao onze inicial portista o seu formato habitual em Roma, apenas com uma novidade, com Pepê a surgir no lugar de Rodrigo Mora.

Na Roma, já se sabia de antemão que não haveria Cristante nem Saelemaekers, ambos castigados, aos quais se juntou, à última hora, o avançado Dovbyk, lesionado no treino da véspera. Sobrou, no entanto, Paulo Dybala, em dúvida desde que saiu mais cedo do jogo no Dragão, que recuperou e foi decisivo para a história da eliminatória.

Até à aparição do argentino no Olímpico, o FC Porto deu mostras de poder sair de Roma com o objetivo cumprido, sobretudo depois de Samu ter inaugurado o marcador com um pontapé de bicicleta vistoso. Haverá melhor forma de acabar com uma série de oito jogos seguidos sem marcar?

A Roma acusou o toque e intranquilizou-se num momento importante da eliminatória, com Dybala a arriscar muito num lance com Otávio, já com o jogo parado. Viu o amarelo, momento que o despertou para um fim de primeira parte notável, tendo bisado com dois golos bem ao seu estilo: de bola colada ao pé, evitou a oposição de quem lhe surgiu pelo caminho e rematou colocado para o fundo da baliza.

Num ápice, o FC Porto via o jogo virado do avesso e tudo ficou ainda pior no início da segunda parte, quando Stephen Eustáquio respondeu a uma provocação de Paredes e acabou expulso.

Encostado às cordas, o dragão fez pela vida, não virou a cara à luta e quase empatou ao minuto 70, quando Samu, isolado, acertou no poste. Nesta altura, Anselmi, que procurava evitar a primeira derrota como treinador dos portistas, já tinha desfeito a linha de três centrais, num tudo por tudo que o golo de Pisilli deitou por terra aos 84 minutos. O italiano finalizou com eficácia uma jogada desenhada pelos melhores em campo, Dybala e Angeliño, um perigo à solta pela ala esquerda romana.

O FC Porto ainda conseguiu reduzir, no último minuto do tempo de compensação, através de um autogolo de Rensch, apertado por Namaso, mas já não havia volta a dar quanto ao essencial. Os dragões perderam pela primeira vez uma eliminatória europeia com a Roma e dizem adeus à Liga Europa, centrando a partir de agora todas as atenções no campeonato.