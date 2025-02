O FC Porto foi eliminado da Liga Europa, ao perder esta quinta-feira por 3-2 frente à Roma, no Estádio Olímpico.

Samu adiantou os dragões com um golaço de pontapé de bicicleta (27m), mas em quatro minutos um bis de Dybala (35m e 39m) deu a volta ao resultado.

Roma-FC Porto, 3-2: resultado final

Na segunda parte, a expulsão de Eustáquio (51m) acabou por condicionar os dragões. A Roma acabou por sentenciar o marcador por Pisilli, aos 84m. Cinco minutos depois dos 90, um autogolo de Rensch fez o segundo para os azuis e brancos.

A primeira derrota de Martín Anselmi no comando técnico do FC Porto resulta na eliminação no play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa.