O FC Porto decide esta quinta-feira, a partir das 17h45, o futuro na Liga Europa, frente à Roma, no Estádio Olímpico da capital italiana, num jogo que poderá acompanhar, minuto a minuto, no AO VIVO do Maisfutebol.

Um play-off de acesso aos oitavos de final da segunda prova da UEFA que está em aberto depois do empate registado no Estádio do Dragão (1-1). No primeiro jogo, os romanos adiantaram-se no marcador, em cima do intervalo, com um golo de Çelik, mas a equipa comandada por Martin Anselmi empatou, aos 67 minutos, por Rodrigo Mora.

O treinador argentino deverá apresentar, agora, um onze semelhante ao do primeiro jogo, apenas com dois ajustes, com Zé Pedro a render Tiago Djaló na defesa e Fábio Vieira a manter a titularidade no ataque em detrimento de Gonçalo Borges. Samu, poupado frente ao Farense, deverá também reentrar nas primeiras opções.

Do lado da Roma, Claudio Ranieri poupou também alguns habituais titulares no triunfo sobre o Parma, como foram os casos de Lorenzo Pellegrini, Angeliño, Dobvkyk e Dybala que esta tarde deverão regressar às primeira escolhas do experinte treinador, mas Cristante, expulso no Dragão, fica de fora desde segundo duelo.

Em caso de sucesso, o FC Porto já sabe que poderá regressar ao Olímpico de Roma para defrontar a Lazio, que já defrontou na primeira fase, ou os bascos do Athletic Bilbao, a equipa que somou mais pontos na fase de liga.

Com arbitragem do francês François Letexier, o jogo tem início marcado para as 17h45.

Confira o onze provável de Martin Anselmi na galeria associada