Boas notícias para a Roma depois dos exames realizados a Paulo Dybala terem revelado resultados negativos quanto a uma possível lesão nos ligamentos do joelho esquerdo. O avançado argentino foi substituído no Dragão, ainda na primeira parte, depois de uma entrada de Alan Varela, mas os exames revelaram apenas uma contusão sem gravidades.

Segundo está a avançar a Gazzetta dello Sport, Dybala vai falhar o próximo jogo da Roma, frente ao Parma, no próximo domingo, mas poderá recuperar a tempo do segundo jogo com o FC Porto, no Estádio Olímpico, na próxima quinta-feira, mas a gestão vai agora ser feita dia a dia.

O joelho de Dybala ainda está inchado, embora as dores já tenham diminuído. No jogo de domingo, Baldanzi deverá voltar a render o argentino no ataque dos romanos.