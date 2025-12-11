Samu Aghehowa reagiu à vitória do FC Porto sobre o Malmo por 2-1 na sexta jornada da Liga Europa, nesta quinta-feira, em flash interview concedida à Sport TV. O internacional espanhol bisou e sublinhou o «orgulho» que tem por marcar pelos dragões.

«Feliz por ajudar a equipa, mas o mais importante é a vitória. De início não ganhámos os duelos, mas a verdade é que melhorámos ao longo do jogo. Adiantámo-nos no marcador e merecemos a vitória.»

Golo sofrido

«A verdade é que vamos chateados pelo golo. O míster pediu-nos para estar ligados e continuarmos a melhorar para que não se repita.»

Play-offs

«O nosso objetivo é estar entre os oito primeiros, estar entre os melhores.»

40 golos pelo FC Porto

«Um orgulho. Dou tudo pelo clube, quer saiam as coisas ou não. A vontade de ajudar está sempre lá.»