Samu: «Dou tudo pelo clube, quer saiam as coisas ou não»
Avançado bisou diante do Malmo, na Liga Europa
Samu Aghehowa reagiu à vitória do FC Porto sobre o Malmo por 2-1 na sexta jornada da Liga Europa, nesta quinta-feira, em flash interview concedida à Sport TV. O internacional espanhol bisou e sublinhou o «orgulho» que tem por marcar pelos dragões.
«Feliz por ajudar a equipa, mas o mais importante é a vitória. De início não ganhámos os duelos, mas a verdade é que melhorámos ao longo do jogo. Adiantámo-nos no marcador e merecemos a vitória.»
Golo sofrido
«A verdade é que vamos chateados pelo golo. O míster pediu-nos para estar ligados e continuarmos a melhorar para que não se repita.»
Play-offs
«O nosso objetivo é estar entre os oito primeiros, estar entre os melhores.»
40 golos pelo FC Porto
«Um orgulho. Dou tudo pelo clube, quer saiam as coisas ou não. A vontade de ajudar está sempre lá.»