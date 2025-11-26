Samu, avançado do FC Porto, foi o jogador escolhido para fazer esta quarta-feira a antevisão ao duelo frente ao Nice, a contar para a quinta jornada da Liga Europa. O espanhol desvalorizou o momento menos positivo do adversário, e recusa o favoritismo dos dragões.

Favoritismo do FC Porto

«Isso de favoritismos são coisas da imprensa. Quando entramos em campo é sempre 50/50. Nós vamos fazer o nosso jogo, independentemente dos pontos que o adversário tem. Sabemos que eles estão num momento difícil, mas vêm ao Dragão e temos a máxima confiança de que vamos fazer um bom resultado.»

Dificuldades esperadas

«Sabemos que vai ser um jogo muito difícil. É um adversário forte fisicamente, mas estamos preparados para jogar o jogo. A equipa está confiante e com muita vontade.»