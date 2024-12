Samu, em declarações à flash interview da SportTV, após a vitória do FC Porto sobre o Midtjylland, para a Liga Europa:

«Era um jogo muito importante para todos, apesar de sabermos que tínhamos mais um jogo, mas foi encarado com uma final. Fizemos um bom jogo e no fim o importante era a vitória.»

«Este jogo pode decidir muita coisa e ficamos contentes do trabalho que realizámos dentro de campo e do triunfo que conseguimos. Triunfo foi importante para ganhar confiança, ainda por cima depois do empate contra o Famalicão. Estamos sempre atentos ao que diz o treinador, passámos um mau momento, mas sabemos que conseguimos fazer melhor.»

«Quero sempre dar o melhor de mim à equipa e ajudá-la, fiquei um pouco chateado por uma ocasião que falhei, mas mais do que a parte individual fiquei feliz pela exibição coletiva.»