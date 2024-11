Com três derrotas nos últimos três jogos, o FC Porto procura colocar um ponto final na série de resultados negativos, que culminou com a eliminação da Taça de Portugal às mãos do Moreirense.

A garantia é dada por Samu, que em declarações na conferência de antevisão ao encontro afirmou que os adeptos podem esperar uma equipa com coragem e que vai atrás de mais três pontos, nesta fase de liga da Champions.

«É um jogo muito importante para todos, porque estamos numa situação complicada. Há que olhar para a frente e estou aqui para o treinador e para tudo o que ele precisar, de forma a reverter a situação difícil em que nos encontramos», admitiu.

«Isto é o FC Porto, amanhã os adeptos vão ver uma equipa cheia de coragem, num estádio em que nunca ganhámos. Queremos acabar com essa estatística e vamos demonstrar atitude e coragem. Esperemos que amanhã seja um bom dia para todos», acrescentou Samu.

Desde que assinou pelo FC Porto, o avançado espanhol apontou um total de 12 golos em 14 jogos.