Samu comenta momento atual na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Nice, na quinta-feira (17h45), para a quinta jornada da fase liga da Liga Europa:

Ainda não marcou na Liga Europa

«Ainda não marquei nesta edição, mas se no fim a equipa ganhar fico contente. Vivo dos golos, mas estou tranquilo.»

«É verdade que, como avançado, se não marcar golos fico um pouco mais triste, mas o importante é que a equipa ganhe e que esteja bem em todas as competições, como está a acontecer. O mais importante é fazer as coisas bem e depois marcar. Estou tranquilo.»

Concorrência no plantel

«A concorrência é boa, para mim e para a equipa. É bom que haja boas opções para o ataque. Tanto eu como o Deniz (Gül) podemos aprender muito com o Luuk (De Jong). Estou muito feliz por ele estar connosco, tem um papel muito importante.»