Samu: «Se não marcar fico um pouco mais triste, mas o importante é a equipa»
Avançado do FC Porto elogia ainda a concorrência de Deniz Gül e Luuk De Jong no plante dos dragões
Avançado do FC Porto elogia ainda a concorrência de Deniz Gül e Luuk De Jong no plante dos dragões
Samu comenta momento atual na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Nice, na quinta-feira (17h45), para a quinta jornada da fase liga da Liga Europa:
Ainda não marcou na Liga Europa
«Ainda não marquei nesta edição, mas se no fim a equipa ganhar fico contente. Vivo dos golos, mas estou tranquilo.»
«É verdade que, como avançado, se não marcar golos fico um pouco mais triste, mas o importante é que a equipa ganhe e que esteja bem em todas as competições, como está a acontecer. O mais importante é fazer as coisas bem e depois marcar. Estou tranquilo.»
Concorrência no plantel
«A concorrência é boa, para mim e para a equipa. É bom que haja boas opções para o ataque. Tanto eu como o Deniz (Gül) podemos aprender muito com o Luuk (De Jong). Estou muito feliz por ele estar connosco, tem um papel muito importante.»