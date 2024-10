O treinador do FC Porto, Vítor Bruno, defendeu esta quarta-feira que todos os treinadores estão sob escrutínio, quando questionado sobre a condição atual de Erik ten Hag ao comando do Manchester United, acrescentando que gostaria de conhecer o neerlandês.

Na conferência de imprensa de antevisão ao FC Porto-Manchester United de quinta-feira, da 2.ª jornada da fase de liga da Liga Europa, Vítor Bruno lembrou até o que Carlos Carvalhal fazia quando passou como treinador no futebol inglês, nomeadamente os pastéis de nata nas conferências de imprensa, mas também o que já sugeriu por cá, como as garrafas de vinho preparadas para os técnicos adversários.

«Eu também estou [ndr: sob escrutínio]. Todos estão. [Simpatia?] Eu não o conheço, ainda não o conheci, mas amaria conhecê-lo, mesmo», começou por dizer Vítor Bruno, em resposta a uma pergunta da imprensa estrangeira.

«Há um treinador em Portugal, que é o Carvalhal, que agora está agora no Sp. Braga e que trabalhou na Premier League e no Championship, que diz que no fim dos jogos vão beber um copo de vinho. Se amanhã o Ten Hag quiser, o balneário está aberto para ele. Com muito respeito. É a nossa vida, a minha também. Não sei se veem todas as notícias aqui em Portugal, mas quando perdem um jogo, estás quase lá... [ndr: perto da saída]. Tens sempre uma segunda vida, o que é bom», concluiu.

O FC Porto-Manchester United está agendado para as 20 horas de quinta-feira, no Estádio do Dragão. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.