A seca de golos por que passam os avançados portistas foi um dos temas abordados por Martín Anselmi na antevisão à partida com a Roma, que vai decidir o vencedor do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa.

Para o técnico dos portistas, «o importante é que a equipa marque», acrescentando que «desde que se criem situações de golo e os avançados trabalhem para ela, (a ausência de golos dos homens da frente) não me preocupa». «Queremos ganhar. Para isso é preciso fazer golos, mas é-me igual quem os marca», sublinhou.

Anselmi puxou a fita atrás na carreira para recordar «situações em que um avançado passou um semestre sem marcar e, no seguinte, foi o goleador da equipa ou até do campeonato». «Sei das capacidades e do tipo de jogadores que são os meus avançados, da qualidade que têm. Estou tranquilo com isso. São fases», completou.

Depois do empate (1-1) na primeira mão, Roma e FC Porto voltam a defrontar-se esta quinta-feira (17:45), agora no estádio Olímpico, para a decisão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa. Pode acompanhar as incidências da partida, ao minuto, no Maisfutebol.