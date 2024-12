O FC Porto recebe o Midtjylland esta quinta-feira e Vítor Bruno está forçado a mexer no onze, comparativamente com a equipa que alinhou no empate com o Famalicão.

O treinador dos dragões terá de manter a aposta em Martim Fernandes na lateral-direita, dada a lesão de João Mário. Além disso, Nico González estará de fora por castigo, o que deverá implicar o regresso de Alan Varela ao onze.

A terceira dúvida na equipa portista é Fábio Vieira. O médio-ofensivo também ainda recupera de um problema físico, o que pode resultar numa mudança na posição atrás do ponta de lança.

Com apenas cinco pontos ao fim de cinco jogos, o FC Porto recebe os dinamarqueses no Estádio do Dragão, a partir das 20h00, num jogo que poderá seguir AO MINUTO no Maisfutebol.

