Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, em declarações na flash interview da SportTV após a derrota da sua equipa frente ao Bayer Leverkusen (2-1), para a Liga Europa:

«Principalmente, faltou-nos ter mais bola. Não houve muitas oportunidades claras. Defensivamente na primeira parte estivemos relativamente bem organizados, mas é verdade que na primeira parte faltou a equipa ter mais bola. Na segunda parte houve outra dinâmica no processo ofensivo, tivemos algumas situações no último terço em que podíamos ter definido melhor. Tivemos mais bola, conseguimos explorar melhor o que tínhamos trabalhado, infelizmente não deu para fazer mais golos. Temos o segundo jogo no Dragão para retificar este resultado.»



O FILME DO JOGO

[Como viu o lance do 2-0 para o Bayer Leverkusen?]

«Entrámos muito bem, na segunda parte e eles ainda não tinham chegado à baliza. O penálti nasceu de bola longa, uma má abordagem, surge o penálti, depois o penálti é repetido, enfim, aconteceu de tudo nesse lance. Ainda não tive oportunidade de ver, não sei se é por o Marchesín estar fora da linha, não sei se o avançado não parou antes de bater a bola e se isso é permitido ou não. Não me lembro de um penálti ser repetido por causa disto. Mas o mais importante é realçar que a equipa teve personalidade e caráter na segunda parte, conseguimos fazer golo e podíamos numa ou outra ocasião sermos mais felizes para não sairmos daqui com a derrota.»

[O que pretendeu com a entrada de Danilo Pereira?]

«Quis estabilizar o meio-campo, houve muita disponibilidade dos nossos médios, entrou o Danilo e invertimos o triângulo. Continuámos bastante ofensivos.»

[Está tudo em aberto na eliminatória?]

«Está tudo em aberto. Lembro-me da eliminatória com a Roma na Liga dos Campeões, em que também perdemos 2-1 e depois... Vamos ter um jogo difícil em casa e vamos dar tudo. Não podemos esquecer da valia desta equipa, conseguiu fazer resultados interessantes frente ao Atlético de Madrid, fez uma excelente exibição com a Juventus, é uma equipa habituada a estar na Liga dos Campeões, tal como nós. Foi um jogo equilibrado, a primeira parte foi mais do Bayer, a segunda parte mais nossa.»