A confirmação do dérbi lisboeta na final da Taça de Portugal trouxe uma certeza para o que resta da época, em Portugal, e tem a ver com os lugares de acesso às competições europeias.

Isto porque a vaga de apuramento direto do vencedor da prova passou para o quinto classificado da Liga, que neste momento é o V. Guimarães, mas não só. O terceiro posto garante o acesso direto à fase de grupos da Liga Europa e o quarto permite a presença na 2.ª pré-eliminatória da competição, ainda que tal possa ser alterado.

Se essa posição ficar para o FC Porto, que atualmente a ocupa, os azuis e brancos terão de esperar por dois cenários. Além de Chelsea, Betis ou Fiorentina terem de vencer a Liga Conferência, os três clubes teriam ainda de fechar a época dentro do «top-6» dos respetivos campeonatos. Caso o quarto posto seja ocupado pelo Sp. Braga no fim da época, além das condicionantes já referidas para os dragões, também teria de esperar que Club Brugge, Feyenoord, Dínamo Zagreb e Shakhtar Donetsk não se apurassem para as eliminatórias, já que se encontram à frente dos minhotos no ranking da UEFA.

Recordar que o quinto classificado da Liga terá acesso direto à fase de grupos da Liga Conferência, sendo que esse lugar está ocupado, neste momento, pelo V. Guimarães.