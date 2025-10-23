O Sp. Braga é um dos líderes da fase de liga da Liga Europa: a formação de Carlos Vicens tem três vitórias em três jogos, tal como o Midtjylland e o Lyon, de Paulo Fonseca.

Outra equipas, como o FC Porto, o Dínamo Zagreb e o Aston Villa, não conseguiram vencer nesta quinta-feira e por isso deixaram o grupo que seguia na liderança.

VEJA AQUI OS RESULTADOS E CLASSIFICAÇÃO

