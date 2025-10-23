Liga Europa
Sp. Braga é líder: todos os resultados e classificação da Liga Europa
Três equipas dividem o primeiro lugar da fase de liga, entre elas a formação minhota
O Sp. Braga é um dos líderes da fase de liga da Liga Europa: a formação de Carlos Vicens tem três vitórias em três jogos, tal como o Midtjylland e o Lyon, de Paulo Fonseca.
Outra equipas, como o FC Porto, o Dínamo Zagreb e o Aston Villa, não conseguiram vencer nesta quinta-feira e por isso deixaram o grupo que seguia na liderança.
