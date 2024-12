Declarações do treinador do FC Porto, Vítor Bruno, na sala de imprensa do Estádio do Dragão, após a vitória por 2-0 ante o Midtjylland, em jogo da 6.ª jornada da fase de liga da Liga Europa:

[Como se a lidou com alguns assobios na parte final:] «O que tenho de fazer é aplaudir os adeptos por terem estado cá num número significativo, numa quinta-feira à noite, de época festiva, em que se calhar têm de prescindir de uma ou outra regalia em termos familiares. E poder prescindir disso e prestar o seu apoio ao clube, é o que tenho de enaltecer. Lanço o repto para segunda-feira, que se façam sentir em número e em massa [ndr: ante o Estrela da Amadora], olhando para um jogo decisivo para nós e todos são, para o campeonato. É o que espero. Mais assobio, menos assobio, isso já…».

«Quando lançamos um jogo, temos várias valências a analisar e olhamos para o rendimento diário dos jogadores, como se entregam ao treino, que tipo de resposta dão, olhando muito para o lado estratégico. Quando analisámos este adversário, percebemos que era importante, na ausência do Nico, ter gente por dentro que conseguisse ocupar aquele espaço e não havendo ninguém com o perfil do Nico, também não queremos aqui jogadores que sejam cópias uns dos outros, mas que tivessem perfil de transporte, pisar por dentro, à frente da linha média, nas costas da linha média, gente que ameaçasse em permanência todo esse trajeto dos médios e alimentar sempre a dúvida. Fizemos isso, o Galeno bem aberto no corredor, sabíamos que era uma equipa que ia fechar muito por dentro, gente que conseguisse esticar à largura para depois encontrar dentro e, muitas vezes, o Fábio pode ser alguém que alimenta com qualidade tudo o que são os últimos 30, 40 metros. Fizemos um golo que resulta de um momento desses.»

[Equipa acaba em sobressalto:] «O golo [ndr: do Midtjylland] foi anulado, se está fora de jogo, há mérito da equipa. O adversário investe na bola parada, leva o jogo para esse momento. Não podemos esquecer que este adversário, dos 28 jogadores do plantel, 22 têm 1.80 metros ou mais. A dimensão física faz-se sentir, quando a bola está perto da área, qualquer lançamento, livre ou canto, é um momento de potencial perigo. Equipa comprometida, portou-se bem, daí não ter sofrido golos.»