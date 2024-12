Declarações do treinador do Midtjylland, Thomas Thomasberg, na sala de imprensa do Estádio do Dragão, após a derrota por 2-0 ante o FC Porto, em jogo da 6.ª jornada da fase de liga da Liga Europa:

[Se o FC Porto venceu justamente:] «Acho que é [ndr: uma vitória justa], o FC Porto jogou melhor. Nós tentámos, eles conseguiram marcar golo. Temos de ser mais precisos na defesa, caso contrário não teríamos sofrido os dois golos.»

[O que falhou na primeira pressão:] «Em primeiro lugar, estávamos a jogar com um bom adversário, conseguimos oportunidades na primeira parte, podíamos ter sido mais corajosos, ter corrido mais atrás da bola. A nossa organização era forte, mas podíamos ter tido um pouco mais de sorte, como no primeiro golo. Podíamos ter tentado o golo e, talvez, se tivéssemos continuado, podíamos ter virado um pouco a situação.»

[Sobre Pedro Bravo:] «É um jogador capaz, mas leva tempo a adaptar-se. Temos também o [Emiliano] Martínez, vemos que há futuro. Tem-se desenvolvido agora no outono e estou ansioso por ver o seu desenvolvimento dentro da equipa. Na Dinamarca joga-se um pouco diferente do que se joga aqui em Portugal, como vimos na segunda parte do jogo.»