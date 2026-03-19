Tiago Tomás: «Diogo Costa fez uma exibição incrível»
Avançado português do Estugarda diz que a equipa alemã merecia ter ido para o intervalo em vantagem e que o FC Porto defendeu bem
Avançado português do Estugarda diz que a equipa alemã merecia ter ido para o intervalo em vantagem e que o FC Porto defendeu bem
Tiago Tomás, jogador do Estugarda, em declarações na flash interview da Sport TV após o FC Porto-Estugarda (2-0):
«O FC Porto foi muito mais eficaz do que nós. Merecíamos ter ido para intervalo em vantagem: o Diogo [Costa] fez uma exibição incrível hoje.
Mas na segunda parte faltou-nos mais discernimento e o FC Porto soube aproveitar. Mas sabe a pouco porque merecíamos mais.
A forma como abordámos o jogo levou-os muitas vezes para aquilo em que eles são bons, que é a defender. Avançando no terreno ficámos mais expostos atrás. É essa a história da eliminatória.»
FC Porto é candidato a ganhar a Liga Europa?
«Sim. Tanto nós como o FC Porto somos equipas que conseguem fazer frente a qualquer equipa da competição. Avançando, acho que o FC Porto é uma das equipas que pode vencer a competição.»
E agora? Que objetivos restam até ao final da época?
«Até agora temos feito uma época muito boa. Estávamos até hoje em todas as competições. Temos a taça por disputar e no campeonato estamos em quarto, uma posição de Champions, que é o nosso objetivo.»