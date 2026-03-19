Tiago Tomás, jogador do Estugarda, em declarações na flash interview da Sport TV após o FC Porto-Estugarda (2-0):

«O FC Porto foi muito mais eficaz do que nós. Merecíamos ter ido para intervalo em vantagem: o Diogo [Costa] fez uma exibição incrível hoje.

Mas na segunda parte faltou-nos mais discernimento e o FC Porto soube aproveitar. Mas sabe a pouco porque merecíamos mais.

A forma como abordámos o jogo levou-os muitas vezes para aquilo em que eles são bons, que é a defender. Avançando no terreno ficámos mais expostos atrás. É essa a história da eliminatória.»

FC Porto é candidato a ganhar a Liga Europa?

«Sim. Tanto nós como o FC Porto somos equipas que conseguem fazer frente a qualquer equipa da competição. Avançando, acho que o FC Porto é uma das equipas que pode vencer a competição.»

E agora? Que objetivos restam até ao final da época?

«Até agora temos feito uma época muito boa. Estávamos até hoje em todas as competições. Temos a taça por disputar e no campeonato estamos em quarto, uma posição de Champions, que é o nosso objetivo.»