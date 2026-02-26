Estugarda e Ferencváros vão ser os adversários dos clubes portugueses, FC Porto e Sporting de Braga, nos oitavos de final da Liga Europa. Resta saber quem calha a quem, no sorteio agendado para as 12 horas de sexta-feira, em Nyon, na Suíça.

Os clubes da Alemanha e da Hungria eliminaram, respetivamente, o Celtic (Escócia) e Ludogorets (Bulgária), na tarde desta quinta-feira, no play-off de acesso aos oitavos de final.

O Estugarda, onde joga o português Tiago Tomás, até perdeu em casa ante o Celtic, por 1-0, mas tinha ganho em solo escocês na primeira mão do play-off, por 4-1, apurando-se com um agregado de 4-2 na eliminatória.

Já o Ferencváros, depois de ter perdido fora por 2-1, na primeira mão, venceu por 2-0 em casa e apurou-se com um agregado de 3-2 na eliminatória.

Esta noite, depois dos jogos das 20 horas, FC Porto e Sporting de Braga, que ficaram nos oito primeiros lugares da fase de liga – apurando-se assim diretamente para os oitavos de final – também já vão saber de forma completa que lote de possíveis adversários podem ter nos quartos de final e meias-finais, fases cujos emparelhamentos também vão ser sorteados na sexta-feira.