O FC Porto vai procurar retomar o caminho das vitórias na Liga Europa esta quinta-feira, a partir das 17h45, no terreno do FC Utrecht depois de, na ronda anterior, ter consentido a primeira derrota da temporada diante do Nottingham Forest (0-2). Na antevisão do jogo, Francesco Farioli anunciou que Zaidu vai ser titular.

Acompanhe o Utrecht-FC Porto no AO VIVO do Maisfutebol

Nehuén Pérez e Luuk de Jong são os únicos indisponíveis para este jogo por motivos físicos, além de Yan Karamoh que não está inscrito na UEFA, mas o treinador italiano assumiu a necessidade de gestão da equipa depois do exigente jogo frente ao Sp. Braga.

Uma gestão que, além da titularidade de Zaidu, pode também passar pelos regressos de Gabri Veiga e Borja Sainz às primeiras opções depois das apostas em Rodrigo Mora e William Gomes no duelo com os minhotos, embora Pablo Rosario também seja candidato a jogar no país onde começou a jogar.

No lado da equipa neerlandesa, o central Mike van der Hoorn é a principal dúvida, depois de ter ficado de fora do último jogo, frente ao NEC, devido a um problema na virilha. Fora de combate está mesmo o médio ofensivo Victor Jensen que tinha iniciado a temporada com oito golos nos primeiros nove jogos.

Olhando para a classificação da Liga Europa, o FC Porto, com 6 pontos, parte do 15.º lugar, mas segue na luta pela qualificação direita [8 primeiros], enquanto o Utrecht, ainda sem pontos, está no fundo da classificação, a par do Nice, Salzbrugo e Glasgow Rangers.

A equipa provável do UTRECHT: Vasilios Barkas; Siebe Horemans, Mike van der Hoorn, Nick Viergever e Souffian El Karouani; Alonzo Engwanda, Dani de Wit e Gjivai Zechiël; Miguel Rodríguez, David Min e Adrian Blake.

