Alan Varela, jogador do FC Porto, na flash interview da Sport TV após a derrota frente ao Nottingham Forest, por 2-0, para a Liga Europa.

Análise ao jogo

«Sabíamos que teríamos um desafio difícil. Enfrentámos uma equipa que joga na melhor Liga do mundo, mas demonstrámos que, em alguns momentos, estivemos à altura, a jogar de igual para igual. Tudo se definiu em alguns detalhes que não contam o que foi o jogo. Vamos tristes pelo resultado.»

Lição para o futuro

«Sim, claro. Aprendemos sempre, nas vitórias e nas derrotas. Hoje calhou-nos a derrota. Temos de mudar rapidamente o chip e pensar no jogo da Liga, para o preparar da melhor maneira.»

Mensagem para os adeptos

«Os adeptos foram incríveis. Apoiaram-nos em todos os campos em que jogámos, estão a fazer um esforço enorme. Também por isso ficámos tristes com este resultado. Queríamos oferecer-lhes uma vitória, esperamos que no próximo jogo voltem a apoiar-nos e que nós estejamos à altura do clube.»

