Varela: «Tudo se definiu em alguns detalhes que não contam o que foi o jogo»
Médio do FC Porto diz que há lições a retirar da derrota em Nottingham e pede resposta imediata à equipa
Alan Varela, jogador do FC Porto, na flash interview da Sport TV após a derrota frente ao Nottingham Forest, por 2-0, para a Liga Europa.
Análise ao jogo
«Sabíamos que teríamos um desafio difícil. Enfrentámos uma equipa que joga na melhor Liga do mundo, mas demonstrámos que, em alguns momentos, estivemos à altura, a jogar de igual para igual. Tudo se definiu em alguns detalhes que não contam o que foi o jogo. Vamos tristes pelo resultado.»
Lição para o futuro
«Sim, claro. Aprendemos sempre, nas vitórias e nas derrotas. Hoje calhou-nos a derrota. Temos de mudar rapidamente o chip e pensar no jogo da Liga, para o preparar da melhor maneira.»
Mensagem para os adeptos
«Os adeptos foram incríveis. Apoiaram-nos em todos os campos em que jogámos, estão a fazer um esforço enorme. Também por isso ficámos tristes com este resultado. Queríamos oferecer-lhes uma vitória, esperamos que no próximo jogo voltem a apoiar-nos e que nós estejamos à altura do clube.»
