Liga Europa
Há 40 min
VÍDEO: o autogolo surreal de Martim Fernandes no Estádio do Dragão
Momento infeliz do lateral português resultou no empate do Nottingham frente ao FC Porto
DIM
Momento infeliz do lateral português resultou no empate do Nottingham frente ao FC Porto
DIM
Martim Fernandes assinou um dos autogolos mais surreais da temporada, durante o jogo entre FC Porto e Nottingham Forest, a contar para a primeira mão dos «quartos» da Liga Europa.
ACOMPANHE AQUI O JOGO, AO MINUTO.
Tudo aconteceu aos 13 minutos, quando o lateral português procurava atrasar a bola para Diogo Costa, só que esta saiu com demasiada força e o guarda-redes também não estava à espera de tal decisão. Este lance resultou no golo do empate dos ingleses, para espanto de toda a plateia no Estádio do Dragão.
Infelicidade de Martim Fernandes vale o empate para o Forest 🥶#sporttvportugal #EUROPAnaSPORTTV #UEFAEuropaLeague #FCPorto #NottinghamForest #ConfiaBetano #BetanoUEL pic.twitter.com/EkTi2ySs7J— sport tv (@sporttvportugal) April 9, 2026
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