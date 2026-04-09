Martim Fernandes assinou um dos autogolos mais surreais da temporada, durante o jogo entre FC Porto e Nottingham Forest, a contar para a primeira mão dos «quartos» da Liga Europa.

ACOMPANHE AQUI O JOGO, AO MINUTO.

Tudo aconteceu aos 13 minutos, quando o lateral português procurava atrasar a bola para Diogo Costa, só que esta saiu com demasiada força e o guarda-redes também não estava à espera de tal decisão. Este lance resultou no golo do empate dos ingleses, para espanto de toda a plateia no Estádio do Dragão.