Peter Bosz, treinador do Bayer Leverkusen, participou numa conferência de imprensa onde o tema principal foram as decisões da equipa de arbitragem durante o jogo com o FC Porto, que terminou com a vitória da equipa alemã por 2-1:

[Acha que o Bayer podia ter conseguido um resultado melhor?]

«Acho que sim. Depois de estarmos a vencer por 2-0, sofrer um golo tão tarde não foi positivo. Mas sempre fizemos golos fora de casa e queremos fazer também isso no Porto.»

[O que achou das decisões do árbitro e do VAR?]

«Acho que o VAR deveria servir tornar o jogo mais honesto. O lance do penálti foi um bocadinho estranho, não percebi muito bem. Não sei, não sei se foi uma decisão acertada.»

[Se fosse você, mandava repetir o penálti?]

«Não. Se eu estivesse no lugar do árbitro, não teria tomado essa decisão.»

[E como viu aquela indefinição no primeiro golo?]

«Eles têm um pequeno ecrã para rever as imagens e, também em diálogo com os auxiliares, viram claramente que não era fora-de-jogo. No VAR, seguramente olharam mais uma vez para o lance e decidiram corretamente.»