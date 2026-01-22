Bednarek, Pablo Rosario, Rodrigo Mora e William Gomes são as quatro novidades no onze inicial do FC Porto para o jogo ante o Viktoria Plzen, da sétima e penúltima jornada da fase de liga da Liga Europa (17h45).

Em relação ao triunfo por 1-0 ante o Vitória, em Guimarães, no domingo, saem Thiago Silva (não inscrito), Gabri Veiga, Alan Varela e Pepê, estes três entre os suplentes para o duelo ante os checos.

As equipas para o Plzen-FC Porto:

PLZEN: Wiegele; Doski, Spácil, Souaré; Memic, Valenta, Cerv, Visinsky; Kabongo, Ladra, Vydra.

FC PORTO: Diogo Costa; Alberto Costa, Bednarek, Kiwior, Martim Fernandes; Froholdt, Pablo Rosario, Rodrigo Mora, William Gomes, Samu, Borja Sainz.

SUPLENTES DO PLZEN: Tvrdon, Silhavy, Chalupa, Suchy, Panos, Havel, Novak, Kubín, Adu, Zeljkovic.

SUPLENTES DO FC PORTO: Cláudio Ramos, João Costa, Eustáquio, Gabri Veiga, Pepê, Zaidu, Prpic, Alan Varela, Deniz Gül, André Miranda, Gabriel Brás, Francisco Moura.