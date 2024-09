Afinal, o «ato de loucura» acabou mesmo por ser cumprido e Vítor Bruno apresentou-se no jogo entre Bodo/Glimt e FC Porto de calções.

O frio que se faz sentir na Noruega não foi suficiente para retirar a imagem de marca do técnico portista, que na antevisão a este jogo abordou este mesmo tema. Entre sorrisos e o que considerava um «ato de pouca inteligência», o que é certo é que Vítor Bruno acabou mesmo por subir ao relvado com o «look» do costume.