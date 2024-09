Vítor Bruno, em declarações à flash interview da SportTV, depois da derrota do FC Porto frente ao Bodo/Glimt, por 3-2, a contar para a primeira jornada da fase de liga da Liga Europa:

«Começámos bem, chegámos com relativa facilidade à área deles, mas nunca sentimos o jogo totalmente controlado. O adversário conseguiu transitar com frequência até à nossa baliza e na primeira parte o indicador mais forte era o número de faltas cometidas. No segundo tempo, quando fazemos alterações, sofremos o terceiro golo com o adversário reduzido a dez. A partir daí jogámos muito com o coração, com maior foco pelos flancos, mas o adversário fechou-se bem e agarrou-se ao que tinham conquistado. Perdemos, está fechado e agora há que pensar no próximo jogo e olhar de uma forma diferente.»

«Não creio que tenha sido uma má abordagem depois do 1-0, ainda era cedo no encontro e não íamos encostar atrás, à espera do adversário. Quisemos manter-nos fiéis ao que temos feito e a abordagem do Bodo/Glimt fez com que tivéssemos dificuldade em controlar os momentos de transição. As entradas do Rodrigo Mora e do Gül foram importantes para desbloquear o jogo e tentámos fazê-lo de várias formas. Em termos estatísticos fomos melhor mas isso não nos alimenta o ego. Temos de atacar o jogo de domingo, antes de pensarmos no próximo, contra o Manchester United.»

«FC Porto favorito na Liga Europa? Se pudesse não chutava essa ideia para canto, mas sim para fora do estádio. É um peso demasiado elevado para um plantel muito jovem. Não faz parte da nossa mentalidade diária, queremos ganhar todos os jogos, sim, mas pensar muito à frente é o primeiro erro para tropeçar. Este tipo de imprevistos e o futebol é para quem se levanta rápido.»