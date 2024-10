Vítor Bruno fez o lançamento para o jogo entre o FC Porto e o Hoffenheim, a contar para a terceira jornada da fase de liga da Liga Europa, esta quinta-feira, no Estádio do Dragão.

Na habitual conferência de imprensa, o técnico do FC Porto garantiu que este adversário é completamente distinto daquele que os azuis e brancos enfrentaram para a Taça de Portugal, o Sintrense, e volta a frisar que o clube não é «favorito a nada», mas sim candidato a ganhar o jogo.

«Taça de Portugal? São jogos de realidades completamente distintas, nada é comparável. Cada jogo tem uma história diferente e o adversário desta quinta-feira (Hoffenheim) é muito distinto do que encontrámos na Taça (Sintrense). Não lançámos o jogo com o Sintrense a pensar neste», começou por referir.

«Não somos favoritos a nada, somos candidatos a ganhar o jogo, apenas isso. Há jogos com um grau de dificuldade diferente e a qualidade do Hoffenheim não se prende apenas pela posição que ocupa no campeonato. Vêm numa fase ascendente e corremos o risco da coisa não estar muito controlada como queremos que esteja», acrescentou.

Quanto a uma eventual mudança no eixo defensivo, face à boa prestação dos atletas utilizados diante do Sintrense, Vítor Bruno fala em «boas dores de cabeça» e deixa rasgados elogios a Fran Navarro.

«Muitos jogadores criaram-me dúvidas depois do jogo contra o Sintrense, o Tiago Djaló, o Wendell, o Fran Navarro, que merece cada cêntimo que recebe de vencimento neste clube. Depende sempre do adversário e do que queremos com bola. Dinâmicas há muitas e queremos dificultar a tarefa do adversário, para que seja mais difícil de prever o que vamos fazer», garantiu o técnico.