O FC Porto defronta, esta noite, a Lazio, na 4.ª jornada da fase de liga da Liga Europa, um jogo que está marcado para as 20h00, no Olímpico de Roma.

Vítor Bruno deverá optar por um onze semelhante ao que apresentou nas goleadas diante de Estoril e AVS. A grande dúvida recai no ataque, face à exibição apagada de Fábio Vieira no domingo. Assim, Galeno, que foi suplente utilizado e bisou nessa partida, bate à porta do onze.

Certo é que Zaidu, Wendell e Iván Jaime não vão estar sequer no banco, isto depois de terem ficado de fora da lista de 26 convocados, por opção de Vítor Bruno.

Siga o Lazio-FC Porto AO MINUTO

Com nove pontos em três jogos, a Lazio lidera a classificação da Liga Europa. O FC Porto está na 16.ª posição, com quatro pontos, fruto de uma vitória, um empate e um desaire na prova.

Confira, na galeria associada, o onze provável do FC Porto para a visita à Lazio