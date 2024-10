Vítor Bruno, treinador do FC Porto, em declarações na sala de imprensa do Dragão, após a vitória por 2-0 frente ao Hoffenheim, em jogo da terceira jornada da fase de Liga da Liga Europa:



«O importante mesmo era ganhar contra um adversário difícil e somar três pontos ao que conquistámos no jogo passado. Não pode ser sempre com nota artística total. Era importante ganhar. Ganhámos bem e sem sofrer golos. Esse fator pode levar-nos para um campo de defesa intrínseca, de protegermos uma baliza e se calhar ficármos mais remetidos atrás. Acaba por ser normal. Depois do 2-0 a equipa serenou e viu-se mais o nosso ADN que é trabalhar a bola e estar mais cómodo. Foi uma vitória justa perante um adversário difícil.»



[FC Porto teve azar com o Man Utd na forma como sofreu empate, hoje teve fortuna no momento em que fez o 1-0]: «Para se marcar golos é preciso estar lá e ter intencionalidade. A bola parada resulta de uma falta porque provocámos essa falta. E trabalhámos a bola parada. Obra do acaso não me parece que seja.»



[FC Porto fez menos remates que o adversário]: «Faz parte do que temos enquanto trabalho. Volto a dizer o mesmo: depende de como olhamos. Fez mais remates, mas quantos enquadrados? Um. Se não são enquadrados, por algum motivo é. Se calhar não é só por falta de qualidade do adversário. Se calhar é pela forma como tentam finalizar ações que não é a ideal porque há alguém a meter o pé. É muito atrás e o perigo de sofrer o golo é maior? É, mas é fruto do momento. O momento pedia ganhar, guardar o que estava conseguido, meter cadeado na baliza e fechá-la a zero. Foi o que fizemos. Era o principal objetivo.»