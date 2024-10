O treinador do FC Porto, Vítor Bruno, explicou a forma como o Hoffenheim conseguiu contornar, algumas vezes, a pressão da sua equipa e a mudança de postura na segunda parte, tendo ainda admitido que sentiu «algum alívio de tensão» depois do 2-0.



«Na primeira parte senti que o Hoffenheim criou-nos problemas no corredor lateral com posicionamentos que derivaram muito de dentro para fora, o Kramaric esteve muito por fora. Os nossos referenciais de pressão perderam-se. Os nossos avançados tentaram guardar muito os médios, os nossos médios começaram a guardar as suas costas e os nossos centrais com receio de afundar com medo da profundidade... a equipa não foi igual a si própria. Queremos ser uma equipa intensa, agressiva e ousada na frente. É aceitável. A equipa sofreu seis golos em dois jogos e foi deesa pessoal de quem quer guardar a baliza e proteger-se mais. Esses momentos de pressão não roam pereitos, por isso, temos trabalho pela frente. Na segunda parte viu-se um FC Porto diferente, mais sereno, mais calmo com boal. A partir do 2-0, senti algum alívio de tensão. Parece que em determinados momentos os jogadores têm receio de cometer erros, mas no geral... o Hoffenheim tem feito golos em todos jogos e foi a primeira vez que ficou em branco. Há que dar mérito ao FC Porto», referiu, na sala de imprensa do Dragão após o jogo.



Os dragões somam quatro pontos em três jogos na Liga Europa e ocupam o 15.º lugar da classificação.