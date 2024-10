Declarações do treinador do FC Porto, Vítor Bruno, na sala de imprensa do Estádio do Dragão, após o empate ante o Manchester United (3-3), em jogo da 2.ª jornada da fase de liga da Liga Europa:

[Ideia quando tira o Pepê e coloca Martim:] «O Pepê sai pela questão física, estava a dar sinais de fadiga evidente e pareceu-nos o mais indicado, encaixar o Martim como lateral e fazer crescer o João Mário, habituado a pisar aquele espaço, conhece-o bem, podia sempre ser alguém, transitando para a baliza adversária, que podia colocar em perigo a linha defensiva do Manchester.»

[Depois do 3-2, o que aconteceu:] «Nós do banco e quem está de fora, eu percebo que com 3-2, a equipa podia ter tido outro tipo de margem para segurar o jogo, para guardar a bola, mas está tudo demasiado enraizado dentro de campo para que o jogador consiga desligar naquele momento e aparecer num formato diferente. Quando digo jogador, digo a equipa. A equipa estava bem organizada, é verdade que o Manchester com alguns cruzamentos, mas a equipa bem fechada e vai-se sentido cómoda q.b daquela forma. Não digo que foi altamente intencional baixar o bloco para sair em transição, mas era uma arma e saíram duas ou três transições quase perfeitas, que só não redundam em golo. Depois é uma questão de erro na definição final, mas faz parte do crescimento. O que me deixa orgulhoso, com todo o sentimento, é estar a perder 2-0 frente ao Manchester e haver uma série de dúvidas e os jogadores não se desviaram um milímetro do plano. Saber que estamos a crescer, vai havendo uma dor aqui e acolá, muitos jogadores num contexto novo. E saber que não se desviaram nunca num momento adverso é o que mais conforto me dá.»

[Dores de crescimento:] «Nunca queremos que nos toque a nós, há sempre finais, umas vezes felizes, outras vezes nem tanto, hoje sofremos o 3-3 se calhar num momento que não esperávamos, a equipa estava estável, cómoda, depois uma bola parada, cada um no seu espaço... Depois é uma questão de duelo, de centímetros. As tarefas estavam definidas, é uma questão muitas vezes de felicidade. Não tendo feito, depois há sempre alguma coisa que pode acontecer, tocou-nos a nós.»