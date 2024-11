O FC Porto desloca-se esta quinta-feira ao reduto do Anderlecht e Vítor Bruno analisou o próximo adversário para a Liga Europa, que ainda não perdeu qualquer jogo nesta fase da competição.

Recorde-se que em quatro jogos fora de portas, os azuis e brancos sofreram nove golos e não marcaram nenhum.

«Aquilo que sei é que eles não querem ganhar mais do que nós, quero que os jogadores saiam do jogo com um sorriso na cara. Vamos viver o momento, senti-lo e transformar a série negativa que vivemos numa espécie de revolta», admitiu o técnico.

«Vamos encontrar um adversário que ainda não perdeu na Liga Europa, uma equipa que vem de um ciclo vitorioso a jogar em casa. Agora, temos de somar pontos e finalizar esta ronda com os sete pontos que já devíamos ter antes de aqui chegarmos», acrescentou.

Questionado sobre uma eventual falta de liderança no balneário, sobretudo pela juventude que o compões atualmente, Vítor Bruno admitiu que têm de aparecer novos rostos «que agarrem a equipa em certos momentos».

«Têm rapidamente de aparecer novas lideranças no balneário, independentemente da idade ou da capacidade. Têm de aparecer lideranças novas que agarrem a equipa em certos momentos. Isso vai-se conquistando, mas como temos pouco tempo, só queremos muito ganhar», afirmou Vítor Bruno.