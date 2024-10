Vítor Bruno, treinador do FC Porto, em declarações à Sport TV, depois do empate com o Manchester United (3-3), no Estádio do Dragão, em jogo da segunda ronda da Liga Europa:

O futebol às vezes é cruel. O FC Porto conseguiu dar a volta ao resultado, mas depois permitiu o empate em tempo de compensação…

- É verdade, é o futebol. Fizemos o mais difícil, entrámos relativamente bem no jogo, depois, em transição, sofremos dois golos. Depois viu-se o lado do compromisso dos jogadores, da crença e virámos o jogo para 3-2 e tivemos ainda um lance claro para fazer o 4-2.

- Não fechámos o jogo, depois num lance de bola parada, que podíamos ter evitado, mas caiu para o lado do Manchester. Um resultado injusto pelo que aconteceu durante o jogo. Os jogadores do FC Porto foram bravos, a equipa nunca se desuniu, continuou muito inteira. Estou muito orgulhoso com os meus jogadores. Faz parte de uma equipa que está a agarrar uma ideia.

Tentou lançar Tiago Djaló antes do canto que acabou por resultar no golo do empate?

- Era. Para ser honesto, quando sai o Alan Varela, era entre o Varela e o Nico. O Nico estava esgotado, foi atrás e à frente, mas o Nico é sempre muto capaz nas bolas paradas. Calhou a ele ir com o Maguire, é uma questão de duelo, o adversário foi mais forte, é o que é…

Foi um jogo frenético até aos 3-2, mas a partir daí o FC Por conseguiu fazer um jogo mais cerebral. O United só voltou a encostar-se ao FC Porto depois de ficar reduzido a dez…

- Sim, parecia que estava controlado. Mudámos a nossa forma de defender da primeira para a segunda parte. Ao intervalo decidimos fechar bem as laterais, com o Pepe de um lado e o Galeno do outro, daí termos bloqueado os momentos de um-para-um. Depois, nas bolas paradas, o Manchester United tem jogadores muito talentosos e tiveram felicidade do jogo. Tocou-lhes a eles, no próximo pode tocar-nos a nós. Estou muito orgulho com os meus jogadores.

Até ao 2-0 sentiu-se uma certa intranquilidade de fora para dentro, mas a equipa não se deixou cair…

- Esse é o ADN do FC Porto. Eles estão habituados a isto, o que lhes peço é que não desliguem daquilo que é nosso. Eu próprio cometo erros, estou numa fase inicial da carreira. Eles perceberam que estávamos a cometer erros, a equipa começou a equilibrar-se. Eles sabiam que podiam ferir o Manchester, com a presença na área de Galeno. Eles foram muito fiéis em relação àquilo que trabalhamos nos últimos três dias. Depois é aquela pontinha de sorte que às vezes cai para um lado, às vezes caiu para o outro, desta vez ficou do lado de lá.