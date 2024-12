Vítor Bruno, em declarações à flash interview da SportTV, após a vitória do FC Porto por 2-0 sobre o Midtjylland, a contar para a Liga Europa:

«Era importante atacarmos o jogo desde início e perceber o que o jogo representava nesta fase da Liga Europa. Entrámos bem e dominantes, a gerir bem os espaços, penso que é uma vitória que peca apenas por escassa. Significa três pontos e que estamos a três do apuramento direto, agora é olhar para o jogo do Estrela da Amadora. Queremos andar à beira da perfeição, há sempre espaço para melhorar.»

«Alterações? Quando levamos um onze a jogo tem a ver com o rendimento diário e a estratégia. O Moura tem estado muito bem e tem dado uma grande resposta as entendemos que o jogo pedia coisas diferentes. Conseguimos desarmar o adversário para ter um resultado maior do que o que foi o resultado final.»

«Oportunidades do adversário? Estamos a falar de um plantel com jogadores muito altos, se calhar é um perfil que procuram para ser perigosos nas bolas paradas. O golo foi anulado porque tínhamos a linha de fora de jogo bem feita nesse momento.»