Vítor Pereira, treinador do Nottingham Forest, na flash interview à Sport TV 5, após a vitória sobre o FC Porto (1-0), na segunda mão das meias-finais da Liga Europa:

Jogo atípico

«A expulsão teve um grande impacto no jogo. Na primeira parte podíamos ter feito o 2-0 mais do que uma vez e o jogo, provavelmente, seria outro. Quando não fazes o segundo golo, o jogo está sempre em aberto. O FC Porto acreditou, criou-nos algumas dificuldades, mas nós voltámos a criar situações para fazer o segundo golo. O FC Porto, depois, conseguiu uma bola na barra que podia ter dado o prolongamento. Não aconteceu. É o futebol e seguimos em frente.»

Candidatura a vencer a Liga Europa

«Na minha cabeça está o jogo de domingo. Tive cinco minutos a celebrar a passagem, mas já estou preocupado com o próximo jogo e estamos a trabalhar para recuperarmos para ganhar ao Burnley no domingo.»

Desfecho da eliminatória

«Nós arriscámos muito no jogo lá. Arrisquei muito, mudei nove jogadores e o FC Porto no Dragão podia ter marcado mais de um golo e decidido a eliminatória. Como não decidiu, nós aqui sentimos que tínhamos a responsabilidade de entrar com uma equipa que desse a possibilidade de seguir em frente. A expulsão também ajudou, naturalmente.»

Reta final de Premier League

«O Chris Wood, na expulsão do Bednarek, tem um papo enorme no joelho. É um hematoma muito grande. Ele vem de um problema no joelho, não sei se foi no mesmo, vamos ver. Espero que recupere para domingo. O Murillo fez uma entorse, mas não parece nada de especial. A do Callum Hudson-Odoi, que nos faz muita falta, provavelmente foi uma lesão muscular.»

Imagem que leva destes dias

«Hoje provámos a nossa qualidade, carácter e ambição. Os jogadores estão de parabéns. O FC Porto também trabalhou muito até ao fim para seguir em frente. As duas equipas mereciam seguir em frente, mas só uma é que pode seguir.»