Vítor Pereira destaca o renascer do FC Porto esta temporada, sobretudo pela forma como está a tentar trazer a «mística» de volta ao clube. Na antevisão ao duelo dos «quartos» da Liga Europa, o técnico do Nottingham Forest fala num duelo entre «azul e vermelho», ainda que não se trate de um Clássico do futebol português:

Regresso ao Estádio do Dragão

«Estive neste clube oito anos, cinco nas camadas jovens e três na equipa principal. Tenho muitas memórias, mas amanhã estou do outro lado. É azul contra vermelho. Em Portugal temos o FC Porto contra o Benfica, amanhã temos o FC Porto contra o Nottingham e certamente vai ser um jogo fantástico. Quando se passa tantos anos no clube, a ligação é muito forte. Eles estão num momento forte, sente-se a energia e a fome de títulos. Os adeptos estão com a equipa, com o treinador e com o presidente. É um jogo difícil, especial, mas com todo o respeito e máxima gratidão, vimos cá para fazer o nosso trabalho. Vamos jogar com confiança, com intenção de vencer o jogo. Não acredito que haja algum treinador que prepare um jogo para perder.»

FC Porto não é bicampeão desde Vítor Pereira...

«O FC Porto é um grande clube e continua a ser. Todos os grandes clubes vivem de vitórias e títulos, quando não se ganha passa-se por momentos de turbulência. Assisti a esses momentos, assisti a tudo com atenção e com uma certa ligação emocional. Neste momento, o FC Porto está em transição, a renovar-se, a acreditar e a criar a mística. Os clubes fazem-se de momentos menos bons e momentos em que renascem das cinzas. Acho que o FC Porto está nesse caminho de ascensão. Muita tristeza com a morte de Pinto da Costa, alguém incomparável em termos de títulos e do que deu ao clube e à região. O presidente novo é inteligente e com ideias, está a tentar que o clube esteja no topo outra vez, para competir pela Liga Europa, pelas Taças e pela Liga.»

Paragem para as Seleções e momento do Nottingham

«Esta paragem para as Seleções é a realidade e não temos como fugir dela. Depois de uma vitória queríamos um jogo logo a seguir para aproveitar aquela energia boa. Alguns deles foram para as respetivas Seleções e nós aproveitámos muito bem o trabalho. Amanhã defronta-se uma equipa que tem um treinador há dois meses e outra que tem um treinador desde o início da época. Tive de aproveitar estes dias para tentar preparar todos os jogadores para as duas competições. Cabe-me a mim encontrar um equilíbrio entre uma competição e outra. Temos de olhar para nós sempre, o que queremos ser amanhã e o que vamos querer ser contra o Aston Villa. Vou ter de gerir os tempos de jogo e a própria equipa, porque senão não consigo ter os jogadores com a intensidade que gosto de ver.»