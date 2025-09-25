William Gomes, jogador do FC Porto, falou na Flash Interview da Sport TV depois do triunfo dos dragões frente ao Salzburgo por 1-0, na primeira jornada da Fase de Liga da Liga Europa. O jovem brasileiro mostrou-se muito satisfeito por ter marcado o golo decisivo do encontro e o terceiro na temporada.

Análise do jogo

«Hoje, mais uma vez, fomos até ao máximo, com os pés bem assentes na terra. Sabemos que vamos ter jogos iguais a este, por isso temos de estar focados e trabalhar cada vez mais».

Terceiro golo esta época, decisivo, dá mais confiança

«Claro, acho que a confiança é o mais importante. E, graças a Deus, tenho conseguido acertar os remates, e estou feliz por isso».

Pepê e Samu incentivaram o remate no final

«Sim, claro, acho que sempre que alguém tem oportunidade de rematar, os outros transmitem confiança, e isso é importante».

Entrar na Liga Europa com uma vitória mantém a confiança

«Claro, temos de ir jogo a jogo, passo a passo, para manter a confiança e continuar a vencer».

