William e o golo decisivo: «Graças a Deus tenho conseguido acertar os remates»
Jovem do FC Porto marcou o golo que valeu o triunfo frente ao Salzburgo na estreia da Liga Europa
Jovem do FC Porto marcou o golo que valeu o triunfo frente ao Salzburgo na estreia da Liga Europa
William Gomes, jogador do FC Porto, falou na Flash Interview da Sport TV depois do triunfo dos dragões frente ao Salzburgo por 1-0, na primeira jornada da Fase de Liga da Liga Europa. O jovem brasileiro mostrou-se muito satisfeito por ter marcado o golo decisivo do encontro e o terceiro na temporada.
Análise do jogo
«Hoje, mais uma vez, fomos até ao máximo, com os pés bem assentes na terra. Sabemos que vamos ter jogos iguais a este, por isso temos de estar focados e trabalhar cada vez mais».
Terceiro golo esta época, decisivo, dá mais confiança
«Claro, acho que a confiança é o mais importante. E, graças a Deus, tenho conseguido acertar os remates, e estou feliz por isso».
Pepê e Samu incentivaram o remate no final
«Sim, claro, acho que sempre que alguém tem oportunidade de rematar, os outros transmitem confiança, e isso é importante».
Entrar na Liga Europa com uma vitória mantém a confiança
«Claro, temos de ir jogo a jogo, passo a passo, para manter a confiança e continuar a vencer».
Já segue o canal de Whatsapp do Maisfutebol?