William Gomes, jogador do FC Porto, em declarações na Flash Interview da Sport TV, após o triunfo por 2-0 sobre o Estugarda, numa partida a contar para a segunda mão dos oitavos de final da Liga Europa.

Golo abriu o marcador

«Fui feliz, fui acompanhando bem a jogada. Acho que fiz uma boa leitura, uma grande jogada do Zaidu, juntamente com o Borja [Sainz]. Fui acompanhando e consegui finalizar bem a jogada.»

Dar apoio a Alberto na ala

«Os extremos deles são jogadores de muita qualidade e nós sabíamos que íamos ter de dar apoio aos nossos alas. Portanto, estive sempre a ajudar o Alberto, e ele também me ajudou bastante. O Thiago também ajudou-me muito. Estivemos ali a tentar ajudar ao máximo e a minimizar o perigo deles.»

Jogo mais difícil pelo fator defensivo?

«Sabíamos que ia ser um jogo difícil, um jogo muito disputado, com muitos duelos no meio-campo. Creio que foi tão difícil como o jogo da primeira mão, mas fomos muito eficazes, tanto na primeira como na segunda mão, e conseguimos a vitória.»

Nottingham Forest no caminho para Istambul

«Acho que é um sonho e um objetivo para todos. Sabemos que vai ser um jogo muito difícil, tanto aqui como lá. Já jogámos contra eles e sabemos que são uma grande equipa. Temos de estar ainda mais preparados do que estivemos no primeiro jogo.»